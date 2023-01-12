Родные убитой пенсионерки озвучили сумму исков в суде Костаная

По делу об убийстве костанайской пенсионерки в спецсуде региона по уголовным делам родственники погибшей огласили сумму исков за нанесенный им материальный и моральный вред.

Она превысила 20 миллионов тенге.

Напомним, 45-летняя жительница поселка Нечаевка Марина Евтюхина, в последнее время она нигде не работающая, обвиняется в том, что 1 сентября увидела пенсионерку Жапарову, на которой были надеты золотые украшения. Она зашла за 75-летней женщиной в подъезд её дома, и там нанесла ей 15 ударов ножом. Пожилая женщина скончалась на месте. Евтюхина сняла с её шеи золотую цепочку стоимостью 350 тысяч тенге, которую сдала в ломбард за 130 тысяч тенге. Позже женщину задержали, похищенное было изъято.

Подсудимая свою вину признала в полном объеме, и заявила о раскаянии, но потерпевшие, просят для неё самого строгого наказания. На очередном заседании они озвучили суммы понесенного в связи с преступлением материального ущерба. Родственники предоставили суду документы, что на похороны, погребение и поминки они потратили более 3,7 миллионов тенге. Нанесенный моральный вред оценен ими в 20 миллионов тенге.

Если первый иск подсудимая признала в полном объеме, то по второму лишь частично, и попросила суд снизить заявленную сумму. На процессе началось изучение материалов дела.

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