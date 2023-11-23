Родственник попал в ДТП. Суд над пособницей телефонных мошенников начался в Костанае

На скамье подсудимых 19-летняя Бахытгуль Дюсекина. Девушка была задержана полицией в июле. Тогда на домашние телефоны костанайских пенсионеров обрушился вал звонков с информацией о том, что близкий человек, якобы попал в ДТП, и необходимы деньги, чтобы расплатиться с пострадавшими, или «замять» дело с полицией.

Если пенсионеры соглашались, за деньгами приходила девушка. Как тогда сообщали сотрудники криминальной полиции, в общей сложности она подозревалась по шести фактам. И сумма ущерба, нанесенного в том числе и её действиями, превысила 20 миллионов тенге.

Во время одного из визитов к пенсионерам, в подъезде, девушка попала в объектив камеры видеонаблюдения. Она использовала разные головные уборы, маску, наподобие медицинской, парик. Их изъяли в дорогостоящем гостинничном номере, который она снимала четверо суток. Также у девушки были найдены 800 тысяч тенге. По данным полиции, получила она от «работодателей» ещё больше, но потратила деньги на дорогой телефон, одежду и развлечения.

Из гостинницы её отправили в изолятор временного содержания, и теперь в суд. Однако, обвинения ей, пока не предъявлены, так как на процесс, возможно, по состоянию здоровья, или по причине плохой погоды, не смогли явиться потерпевшие, пожилые жители Костаная.

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