За сутки дважды медики Костанайской областной станции скорой медицинской помощи выезжали на «домашние роды» в Костанае.

Ольга Костенко и Камила Даирова в ту ночь работали в паре. Поступил вызов из микрорайона Кунай.

«Было очень волнительно. Когда ехали, думали, что успеем довезти, но когда приехали поняли, что роды придется принимать на дому. Некогда было волноваться. Работали в паре, сплоченно, помогал муж женщины. Родили здорового мальчика. Это второй ребенок в семье. Все прошло благополучно. Женщину и малыша доставили в роддом», — рассказали медики.

Как признались Ольга Костенко и Камила Даирова для обеих это было впервые.

В такой же ситуации оказался фельдшер Валерий Попов.

«Поступил вызов. Беременность 35 недель. Схватки каждые 5 минут. Я пришел в квартиру. Женщина жаловалась на боли внизу живота. Водителя попросил подняться с носилками. Но женщина уже начала кричать я рожаю. Женщина родила довольно быстро, буквально 5-7 минут. Немножко недоношенный. Закричал сразу. Приняли роды я, наш водитель, сестра роженицы помогала», — рассказал Валерий Попов.

С начала года медики Костанайской областной станции скорой медицинской помощи приняли 19 родов на дому.

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