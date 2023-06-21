ROIDMI выпустила модернизированную новую машину модели EVA 2023 для решения двух основных задач

Несмотря на растущую мощность и эффективность роботов-уборщиков, пользователи жалуются на две основные проблемы. Во-первых, они обнаружили, что швабра, даже с функцией самоочистки, при мытье часто загрязняет чистые участки грязью. Это привело к неполной уборке пола. Во-вторых, пользователи столкнулись с трудностями при очистке и обслуживании базовой станции, так как лоток для очистки был несъемным и его нельзя было промыть, оставляя стойкие пятна в труднодоступных углах.

Чтобы решить эти проблемы, подметально-уборочная машина модели EVA 2023 получила два ключевых обновления.

Новая машина модели EVA 2023 решает следующие две основные проблемы:

Функция подъема швабры для предотвращения вторичного загрязнения и проблем с мокрым ковром:

Подметальная машина EVA 2023, унаследовав высокую производительность уборки и всесторонние функции базовой станции подметальной машины EVA, представляет новую функцию подъема швабры. Когда швабру нужно помыть, подметальная машина автоматически поднимает ее, предотвращая прямой контакт грязной швабры с полом, тем самым избегая вторичного загрязнения. Кроме того, подметальная машина обнаруживает ковры и заранее поднимает швабру перед уборкой, не позволяя мокрой швабре намочить ковер. Это избавляет пользователей от необходимости предварительно разбирать влажную швабру или выполнять вторичную уборку, предоставляя удобное одноразовое решение для чистки полов и ковров.

Съемный лоток для упрощения очистки и обслуживания базовой станции:

Ежедневное обслуживание базовой станции часто включает чистку. Однако несъемный поддон для очистки затрудняет тщательную очистку, требуя протирания вручную влажной тканью. Со временем в углах скапливаются стойкие пятна. Чтобы решить эту проблему, базовая станция ROIDMI EVA 2023 имеет съемный лоток для очистки, позволяющий пользователям напрямую снимать лоток и промывать его водой, что упрощает и облегчает обслуживание.

Модель EVA 2023 — это мощная универсальная подметальная машина, которая сочетает в себе различные функции, такие как уборка пылесосом, мытье полов, самоочищающаяся швабра, автоматический сбор пыли и подъем швабры. Он также включает в себя такие функции, как лазерная навигация LDS 4.0, предотвращение инфракрасных препятствий и интеллектуальное зонирование, что значительно повышает эффективность уборки и обеспечивает удобство работы без помощи рук.

Подметальная машина ROIDMI EVA 2023 была выпущена во всем мире, обеспечивая повышенную эффективность очистки и значительно улучшенный пользовательский интерфейс, что делает ее выгодной покупкой.

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