Роман Скляр поручил МЧС начать подготовку к весенним паводкам и пожароопасному сезону

Заместитель премьер-министра Роман Скляр принял участие в заседании коллегии Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщается на сайте главы кабмина.

Министр по ЧС Юрий Ильин рассказал о деятельности ведомства за прошедший год и задачах на предстоящий период. В 2020 году спасатели выполнили 70 тысяч выездов на пожары и аварийно-спасательные работы. Сотрудники подразделений МЧС спасли 14 тысяч человек, 19 тысяч человек эвакуировали из зоны чрезвычайной ситуации. 4 тысячи пострадавших получили первую медицинскую помощь, сообщает informburo.kz

Роман Скляр отметил, что в 2020 году была проделана значительная работа по реализации единой госполитики в области предупреждения и ликвидации ЧС, защите населения и территорий. Вместе с тем, заместитель премьер-министра обозначил важность своевременного исполнения задач Послания главы государства народу Казахстана, программных документов правительства, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от природных и техногенных ЧС.

Роман Скляр поручил министерству держать на контроле завершение зимнего периода и уже сейчас начать подготовку к весенним паводкам и пожароопасному сезону. Он также указал на необходимость анализа работы в регионах, определения механизмов совершенствования системы государственного управления в сфере реагирования на ЧС.

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