В ходе мониторинга с использованием видеокамер Центра оперативного управления был зафиксирован факт повреждения зелёных насаждений на улице Тобольская.

В результате проведённой работы и выяснений удалось установить 28-летнего жителя области. Он признал свою вину, пояснив, что хотел сделать романтический жест для девушки.

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В отношении него составлен административный протокол по статье 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях «Порча объектов благоустройства».

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