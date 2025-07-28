В ходе мониторинга с использованием видеокамер Центра оперативного управления был зафиксирован факт повреждения зелёных насаждений на улице Тобольская.
В результате проведённой работы и выяснений удалось установить 28-летнего жителя области. Он признал свою вину, пояснив, что хотел сделать романтический жест для девушки.
В отношении него составлен административный протокол по статье 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях «Порча объектов благоустройства».
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