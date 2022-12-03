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Россия активно вывозит рис из Казахстана

Фото из открытых источников

Непростая ситуация в рисовой отрасли России может негативно повлиять и на рынок РК, считают специалисты.

Россия активно скупает казахстанский рис и рисовую сечку на фоне запрета на экспорт собственных таких продуктов. Неограниченный вывоз казахстанского риса в соседнее государство грозит привести к кризису, аналогичному сахарному. Об этом порталу Eldala.kz рассказала президент Казахстанской Ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурзгалиева.

Издание отмечает, что Россия ввела запрет на экспорт собственных риса и рисовой крупы 1 июля сроком на полгода. Однако велика вероятность, что запрет продлят и на первую половину 2023-го. Целью такого шага называют продовольственную безопасность и сохранение стабильности внутренних цен, передает informburo.kz

В нынешнем году урожай риса в России оказался на уровне 960 тысяч тонн при нормативном в 1,1 млн тонн. Снижение производства связано с аварией на Фёдоровском гидроузле в Краснодарском крае – основном регионе производства этой культуры. При этом потребность России в продукте оценивается в 1 млн тонн в год. С начала 2022 года рис в России подорожал на 30%. Дефицит пришлось покрывать импортом.

«В ассоциацию уже сейчас поступает информация, что Российская Федерация активно скупает казахстанский рис и рисовую сечку, что уже привело к росту цен на рис на 30% на нашем рынке», – сообщила Айжан Наурзгалиева в письме, которое направила в Минсельхоз, Минторговли и Национальную палату предпринимателей «Атамекен».

В нынешнем году за первые девять месяцев Казахстан экспортировал уже 78,7 тысячи тонн риса. При этом Россия оказалась на первом месте среди других покупателей с долей в 60%. За аналогичный период 2021 года из Казахстана вывезли 76,1 тысячи тонн риса. Тогда Россия занимала всего лишь третье место среди покупателей с долей в 17%. То есть в нынешнем году Россия увеличила покупки казахстанского риса в процентном отношении более чем в три раза.

Аналогичная ситуация по рисовой сечке. В 2021 году Казахстан экспортировал её в объеме 40 тысяч тонн, на Россию пришлось 67%. В нынешнем году динамика отгрузок сохраняется, при этом Россия увеличила долю в покупках до 83%.

«Вопрос о необходимости ограничений на экспорт казахстанского риса уже поднимался в тот период, когда Россия ввела свой запрет на экспорт. Однако тогда приоритетным оказалось мнение, что не нужно мешать фермерам-производителям в реализации урожая. Да, понять эту позицию можно. Но что мы видим сейчас? В сентябре оптовая цена на рис была порядка 325 тенге за килограмм, к ноябрю она поднялась до 420. А к 1 декабря оптовая цена достигла уже 450 тенге за килограмм риса. И скорее всего это ещё не предел. В этой ситуации нам самим пора подумать о продовольственной безопасности страны и о стабильности цен. В розницу килограмм уже сейчас продаётся по 600 тенге. То есть рис обогнал по стоимости гречку, чего никогда не было», – рассказала Айжан Наурзгалиева.

Предложение Ассоциации  сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности состоит в том, чтобы ввести либо полный запрет, либо какие-то ограничения на экспорт риса. Например, количественную квоту, аналогичную той, которую вводили весной на экспорт пшеницы и муки. Минсельхозу и Минторговли предстоит рассмотреть эти предложения.

«Считаем, что промедление с принятием решения может привести к критическим последствиям и отразиться на отечественных потребителях», – говорится в письме Ассоциации.

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