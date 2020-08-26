Россия и Казахстан договорились о поставке вакцины от COVID-19

Между Россией и Казахстаном подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и «СК-Фармация» о выделении гарантированного объема вакцины «Спутник V», передает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра Казахстана.
Это произойдет после прохождения всех стадий испытаний.
Необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. При этом, иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет проводиться на бесплатной и добровольной основе и возможна только после прохождения вакциной всех стадий клинических испытаний.
В рамках визита также прошли переговоры министра здравоохранения РК Алексея Цоя и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Были обсуждены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, по результатам подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве между ведомствами.
Правительственную делегацию Казахстана возглавил заместитель премьер-министра Роман Скляр.
COVID-2019 в Казахстане
105075 - зарегистрированно
93990 - выздоровевших
1523 - летальных случаев
3365 - в Костанайской области