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Россия и Казахстан договорились о поставке вакцины от COVID-19

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Между Россией и Казахстаном подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и «СК-Фармация» о выделении гарантированного объема вакцины «Спутник V», передает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра Казахстана.

Это произойдет после прохождения всех стадий испытаний.

Необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. При этом, иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет проводиться на бесплатной и добровольной основе и возможна только после прохождения вакциной всех стадий клинических испытаний.

В рамках визита также прошли переговоры министра здравоохранения РК Алексея Цоя и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Были обсуждены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, по результатам подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве между ведомствами.

Правительственную делегацию Казахстана возглавил заместитель премьер-министра Роман Скляр.

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COVID-2019 в Казахстане

105075 - зарегистрированно

93990 - выздоровевших

1523 - летальных случаев

3365 - в Костанайской области

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