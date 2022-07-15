Россия отменила коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы

До августа 2020 года ограничения действовали на пересечение границы со всеми странами, а с 1 августа Россия начала постепенно снимать введенный запрет, сообщает zakon.kz.

С 15 июля Россия сняла ограничения на пересечение сухопутной границы, которые были введены в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Ранее было принято решение об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.

С апреля власти России смягчили условия въезда по суше для граждан стран ЕАЭС.

До августа 2020 года ограничения действовали на пересечение границы со всеми странами, а с 1 августа Россия начала постепенно снимать введенный запрет. Первыми странами, с которыми было возобновлено авиасообщение, тогда стали Турция, Танзания и Великобритания. Впоследствии за более чем два года Россия возобновила авиасообщение с более чем 78 странами.

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