Россия отменила ограничение на ввоз овощей из Казахстана

Россия с 5 марта разрешает поставки продукции овощеводства из девяти стран, в том числе из Казахстана. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора, передает Tengrinews.kz.

«Россельхознадзор с 5 марта 2022 года отменяет ранее введенные ограничения и возобновляет ввоз в Россию продукции овощеводства из девяти стран, со всей территории, без учета ограничений по предприятиям-производителям», — говорится в сообщении.

Разрешается ввозить:

томаты из Республики Армения;

томаты из Азербайджанской Республики;

томаты и перцы из Республики Беларусь;

томаты и перцы из Республики Казахстан;

картофель из Арабской Республики Египет;

томаты и перцы из Республики Киргизия;

томаты, перцы, кабачки и баклажаны из Турецкой Республики;

томаты и перцы из Туркменистана;

томаты и перцы из Республики Узбекистан.

По данным Россельхознадзора, решение принято по результатам анализа информации о регионализации, представленной национальными организациями по карантину и защите растений вышеперечисленных стран, а также о принятых мерах по недопущению нарушений фитосанитарных требований Российской Федерации и стран — членов ЕАЭС.

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