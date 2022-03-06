Россия отменила ограничение на ввоз овощей из Казахстана

Россия с 5 марта разрешает поставки продукции овощеводства из девяти стран, в том числе из Казахстана. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора, передает Tengrinews.kz.
«Россельхознадзор с 5 марта 2022 года отменяет ранее введенные ограничения и возобновляет ввоз в Россию продукции овощеводства из девяти стран, со всей территории, без учета ограничений по предприятиям-производителям», — говорится в сообщении.
Разрешается ввозить:
- томаты из Республики Армения;
- томаты из Азербайджанской Республики;
- томаты и перцы из Республики Беларусь;
- томаты и перцы из Республики Казахстан;
- картофель из Арабской Республики Египет;
- томаты и перцы из Республики Киргизия;
- томаты, перцы, кабачки и баклажаны из Турецкой Республики;
- томаты и перцы из Туркменистана;
- томаты и перцы из Республики Узбекистан.
По данным Россельхознадзора, решение принято по результатам анализа информации о регионализации, представленной национальными организациями по карантину и защите растений вышеперечисленных стран, а также о принятых мерах по недопущению нарушений фитосанитарных требований Российской Федерации и стран — членов ЕАЭС.
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