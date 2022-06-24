Россия передала Казахстану останки погибших во время ВОВ солдат. Среди них уроженец Костанайской области

В Москве в Посольстве Казахстана в России состоялась торжественная церемония передачи останков погибших в годы войны казахстанских солдат, сообщается на сайте посольства.

В мероприятии приняли участие сотрудники Посольства Казахстана в России, представители: Министерства обороны Республики Казахстан, общественного объединения «Atamnyn Amanaty», организации «Поисковое движение России», поискового отряда «Патриот», а также казахской диаспоры.

Найдены останки солдат:

-Фоменко Петра Абрамовича, 1918 г.р., уроженца Костанайской области, останки которого были обнаружены ОПО «Святой Георгий» г. Санкт-Петербург.

—Уркербаева Торегелди, уроженца Жамбульского района Алматинской области, останки которого были подняты ПО «Патриот» г.Воронеж.

—Гурова Николая Матвеевича, 1922 г.р., уроженца Алматинской области, найденного ПО «Гвардия» г.Заинск.

Председатель общественного объединения «Atamnyn Amanaty» Мурат Молдагалиев напомнил, что с территории Казахстана было призвано более 1,5 млн. человек, из которых более 600 тысяч погибло и более 271 тысяч солдат значатся пропавшими без вести. Он поблагодарил организацию «Поисковое движение России», ПО «Патриот» и другие поисковые отряды, благодаря которым восстанавливается историческая справедливость.

Представитель организации «Поисковое движение России» Дмитрий Федосов в свою очередь отметил, что важное значение имеют подобные мероприятия по сохранению исторической памяти и воспитанию молодежи.

Совместная работа казахстанских и российских поисковых отрядов по обнаружению останков будет продолжена.

В скором времени представители Министерства обороны Республики Казахстан передадут останки красноармейцев родственникам погибших для захоронения с заслуженными почестями на родине.

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