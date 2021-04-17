Россия потребовала от Казахстана забрать 49 тысяч своих нелегалов

Министерство внутренних дел РФ требует от государств СНГ, чтобы их граждане, нелегально находящиеся в России, до 15 июня покинули страну, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на РИА Новости.

Об этом на заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества заявил заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

Согласно статистике МВД, которую продемонстрировал замминистра на слайде, сегодня в России находятся более 332 тысяч нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч – из Таджикистана, 152 тысячи – с Украины, 120 тысяч – из Азербайджана, 115 тысяч – из Киргизии, 61 тысяча – из Армении, 56 тысяч – из Молдавии, 49 тысяч – из Казахстана.

«Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, (…) эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ, блогерами провели агитационную работу», – подчеркнул Александр Горовой.

В середине декабря президент РФ Владимир Путин своим указом продлил сроки временного проживания мигрантов в России в связи с коронавирусом до 15 июня 2021 года.

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