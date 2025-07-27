Казахстан тратит на импорт электроэнергии больше, чем зарабатывает на ее экспорте, передает LS.

За январь-май этого года в стране произвели 53 млрд кВтч электричества. Это на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт немного снизился – на 1,5%, до 1,4 млрд кВтч. Казахстан заработал на поставках $31,1 млн.

При этом в Россию отправили электроэнергии на 22% больше, чем в прошлом году (1 млрд кВтч). А в Кыргызстан, наоборот, в 1,5 раза меньше – 415,7 млн кВтч.

Что касается импорта, то и здесь объемы снизились на 4,7%, составив 1,1 млрд кВтч. Видно, что объем закупки электроэнергии меньше экспорта, однако по деньгам снабжение обошлось Казахстану дороже – в $83,6 млн.

Страна импортировала необходимое электричество из России – 1 млрд кВтч (-11,8%). Также небольшой объем закупили в Узбекистане и Кыргызстане.

Между тем цена на энергию выросла для казахстанцев за год от 8% до 50% в зависимости от региона.

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