Российская сторона заявила о готовности рассмотреть возвращение прежнего срока пребывания без регистрации — до 180 дней — для казахстанских перевозчиков. Сейчас иностранец может находиться в РФ без регистрации до 90 дней в течение года, сообщают lsm.kz

Об этом стало известно по итогам переговоров заместителя премьер-министра РК Серика Жумангарина с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком.

Логистика и транзит

Собеседники обсудили наращивание железнодорожных перевозок на участке Достык – Мойынты и ожидаемый рост транзита по маршруту Китай – Европа – Китай . По данным пресс-службы кабмина, достигнута договорённость о совместной оценке перспективных объёмов грузов, проходящих через казахстанско-российские пункты пропуска.

Торговля агропродукцией

Стороны также условились расширять взаимную торговлю сельхозпродукцией и продовольствием. Российская сторона рассмотрит снятие фитосанитарных ограничений на ввоз из Казахстана семян льна и чечевицы, а также возможность транзита зерна и зернобобовых с накоплением на территории РФ.

