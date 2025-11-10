Российская сторона заявила о готовности рассмотреть возвращение прежнего срока пребывания без регистрации — до 180 дней — для казахстанских перевозчиков. Сейчас иностранец может находиться в РФ без регистрации до 90 дней в течение года, сообщают lsm.kz
Об этом стало известно по итогам переговоров заместителя премьер-министра РК Серика Жумангарина с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком.
Логистика и транзит
Собеседники обсудили наращивание железнодорожных перевозок на участке Достык – Мойынты и ожидаемый рост транзита по маршруту Китай – Европа – Китай . По данным пресс-службы кабмина, достигнута договорённость о совместной оценке перспективных объёмов грузов, проходящих через казахстанско-российские пункты пропуска.
Торговля агропродукцией
Стороны также условились расширять взаимную торговлю сельхозпродукцией и продовольствием. Российская сторона рассмотрит снятие фитосанитарных ограничений на ввоз из Казахстана семян льна и чечевицы, а также возможность транзита зерна и зернобобовых с накоплением на территории РФ.
Полгода в год: когда женщинам поднимут пенсионный возраст
Изъяли пистолет, винтовку и патроны изъяла полиция в Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.