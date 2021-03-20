Россия разрешила въезд иностранным студентам: как это будет

Россия разрешила въезд в страну иностранным студентам вузов. Кабинет министров утвердил соответствующее распоряжение, сообщает informburo.kz со ссылкой на «Известия».

Правительство утвердило распоряжение № 639-Р, разрешающее иностранным студентам вернуться к очному формату обучения в России. Для этого Минобрнауки разработало порядок въезда учащихся из-за рубежа. Причем въехать в РФ разрешат не всем учащимся, а только гражданам из эпидемиологически благополучных стран. Такие государства будут вычислять по алгоритму, разработанному Минобрнауки и утвержденному Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения в РФ новой коронавирусной инфекции.

«Список государств, открытых для въезда в РФ иностранных студентов (это страны с низким уровнем распространения коронавирусной инфекции), регулярно обновляет Роспотребнадзор. Об актуальном перечне таких стран студентам сообщат сами вузы, в том числе через личные кабинеты на сайтах университетов, а также через официальные страницы в социальных сетях и мессенджеры», – пояснили в Минобрнауки.

Для возвращения в аудиторию потребуется специальная подготовка, отметили в министерстве. Иностранные учащиеся не менее чем за 10 дней до планируемой даты приезда по электронной почте должны оповестить куратора от университета о дате прибытия и пункте пересечения границы. Всем студентам для въезда необходимо получить по электронной почте разрешение или подтверждение от представителя вуза и сделать ПЦР-тест. Сдать анализы нужно не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. Справку, подтверждающую отрицательный результат, на русском или английском языке, нужно предъявить во время прохождения пограничного контроля в РФ, а также в общежитии университета.

«По прибытии в Россию студенты должны в течение трех дней повторно сдать ПЦР-тест на коронавирус в медицинском центре из списка, который предоставит вуз, заявили в министерстве. Затем до получения отрицательного результата теста учащемуся необходимо соблюдать режим самоизоляции в общежитии: в это время он может учиться дистанционно. При этом каждый день он должен сообщать о своем состоянии здоровья университетскому куратору, а если появится недомогание – сразу обратиться к специалистам. К очному обучению допускаются только те, у кого два теста (до и после въезда) оказались отрицательными», – сообщает издание.

«С целью профилактики распространения COVID-19 учебный процесс строится в смешанном – онлайн и офлайн – формате обучения. Занятия проходят при строгом соблюдении санитарных норм и социальной дистанции. К занятиям не допускаются студенты с признаками респираторного заболевания, действует входная термометрия», – говорится в пояснении Минобрнауки.

В Госдуме поддержали решение кабмина.

«Такой шаг вполне обоснован. Учащихся будут проверять дважды, поэтому риск новой вспышки коронавируса сводится к нулю. Однако стоит подумать о послаблении ограничений и для тех, кто сделал прививку. Сейчас, по его словам, очно учится меньше половины иностранных студентов, что влияет на эффективность образовательного процесса», – заявил первый зампред комитета по образованию и науке Олег Смолин.

Ранее министр высшего образования и науки Валерий Фальков сообщал, что в прошлом году в российские вузы поступили 98 тысяч иностранцев, однако осенью из первых 50 учебных заведений по числу зарубежных учащихся отчислились 2,5 тысячи таких студентов. При этом около 37% вузов и филиалов организовали обучение полностью удаленно. В апреле станет известно, изменится ли в связи с пандемией и переходом в онлайн стоимость учебы на коммерческих отделениях вузов, рассказал министр на «правительственном часе» в Совете Федерации.

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