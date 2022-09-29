Россия развернёт на границе с Казахстаном пункт мобилизации

«В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток», – говорится в сообщении областного правительства.

На границе с Казахстаном в Астраханской области появится мобилизационный пункт, сообщает «Коммерсант».

В Красноярском районе области ввели режим повышенной готовности из-за большого скопления машин на границе. В пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации. Граждан, подходящих под критерии призыва и не имеющих права на отсрочку от мобилизации, не выпускают из страны, отметили в издании.

Российские власти не дают однозначного ответа на вопрос о том, могут ли резервисты выезжать за границу. Минобороны в начале недели сообщало об отсутствии запретов на передвижение граждан. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по закону о мобилизации стоящим на воинском учёте гражданам запрещён выезд с места жительства без согласования с военкоматом.

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