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Россия развернула пункт мобилизации на границе с Казахстаном

На месте начали вручать повестки.

Около пропускного пункта «Караузек» в Астраханской области на границе с Казахстаном развернули мобильный призывной пункт, сообщил глава Красноярского района Руслан Бисенов в своём Telegram-канале.

Сотрудники военного комиссариата по Красноярскому и Володарскому районам уже начали вручать повестки гражданам, которые подлежат призыву, передает informburo.kz Тех, кто получил этот документ, из России не выпускают на основании указа президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Фото с Telegram-канала Руслана Бисенова

«Это касается не только жителей Красноярского района и Астраханской области. Повестки получают все россияне, которые состоят на воинском учёте», – говорится в сообщении.

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