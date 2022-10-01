Россия развернула пункт мобилизации на границе с Казахстаном

Около пропускного пункта «Караузек» в Астраханской области на границе с Казахстаном развернули мобильный призывной пункт, сообщил глава Красноярского района Руслан Бисенов в своём Telegram-канале.

Сотрудники военного комиссариата по Красноярскому и Володарскому районам уже начали вручать повестки гражданам, которые подлежат призыву, передает informburo.kz Тех, кто получил этот документ, из России не выпускают на основании указа президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Фото с Telegram-канала Руслана Бисенова