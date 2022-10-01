Россия развернула пункт мобилизации на границе с Казахстаном

На месте начали вручать повестки.
Около пропускного пункта «Караузек» в Астраханской области на границе с Казахстаном развернули мобильный призывной пункт, сообщил глава Красноярского района Руслан Бисенов в своём Telegram-канале.
Сотрудники военного комиссариата по Красноярскому и Володарскому районам уже начали вручать повестки гражданам, которые подлежат призыву, передает informburo.kz Тех, кто получил этот документ, из России не выпускают на основании указа президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
«Это касается не только жителей Красноярского района и Астраханской области. Повестки получают все россияне, которые состоят на воинском учёте», – говорится в сообщении.
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