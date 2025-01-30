В ходе встречи с премьер-министром Казахстана глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о достижениях в культурно-гуманитарном сотрудничестве, передаёт BaigeNews.kz.

«Активно развивается наше сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. В Казахстане работают филиалы московских университетов, вузов. В России обучается почти 60 тысяч казахстанских студентов. В текущем году, кстати, квота правительства России для Казахстана увеличена была еще на 700 стипендий. Мы это всячески приветствуем», — сказал Мишустин.

Кроме того, в текущем году начнет работу международная организация по русскому языку, созданная по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Ожидается, что эта структура станет важной площадкой для продвижения русского языка и развития гуманитарных проектов.

Особое внимание в ходе встречи уделено предстоящему празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Казахстан и Россия чтят память фронтовиков, тружеников тыла и всех, кто внес вклад в победу. В связи с этим в обеих странах запланированы памятные мероприятия.

На заседании межправительственного совета стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества, и выразили готовность к дальнейшему развитию партнёрских отношений.

«Еще раз хотел бы поблагодарить всех коллег за организацию всех мероприятий. У нас насыщенная повестка, готовы обсудить все насыщенные вопросы», — отметил глава российского правительства.

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