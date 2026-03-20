Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который вводит новые требования для трудовых мигрантов и их семей, сообщает ria.ru
Согласно документу, дети иностранных работников, находящиеся в России на иждивении родителей, по достижении 18 лет должны будут покинуть страну в течение 30 дней. Исключение — наличие иных законных оснований для проживания. Альтернативный вариант — оформление трудового патента с обязательной оплатой авансового платежа по НДФЛ.
Также законопроект уточняет порядок продления пребывания несовершеннолетних детей мигрантов. Предусматривается, что налог в виде фиксированного авансового платежа должен уплачиваться с учётом каждого ребёнка.
Дополнительно предлагается ужесточить требования к самим мигрантам:
- ВНЖ или РВП могут аннулировать, если иностранец работал менее 10 месяцев в году;
- аналогичные правила распространяются и на тех, кто трудится у физических лиц для личных нужд;
- патент не будут выдавать или продлевать, если доход ниже прожиточного минимума.
Контроль за доходами усилят: данные о заработке мигрантов за 3, 6, 9 и 12 месяцев МВД будет получать автоматически от налоговых органов.
Для подтверждения проживания в России иностранцам придётся предоставлять документы о доходах — справки, декларации или подтверждение уплаты НДФЛ за себя и членов семьи.
Кроме того, законопроект пересматривает критерии для высококвалифицированных специалистов. Предлагается повысить минимальный уровень зарплаты:
- до 358,5 тысячи рублей — для отдельных категорий (медики, учёные, педагоги и др.);
- до 717 тысяч рублей — для остальных.
Также вводится ежегодная индексация этих порогов в зависимости от роста средней зарплаты в стране, чтобы исключить возможность оформления мигрантов с низкой квалификацией под статус ВКС.
