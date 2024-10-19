Россельхознадзор вводит с 21 октября 2024 года временные ограничения на ввоз срезанных цветов и бутонов (код ТН ВЭД ЕАЭС 0603), следующих на территорию России в сопровождении казахстанских фитосанитарных сертификатов, выданных на продукцию преимущественно из недружественных стран.

Казахстан реэкспортирует большинство цветов из Нидерландов, Польши и Бельгии. Однако компетентными ведомствами этих стран не обеспечивается надлежащий уровень контроля за безопасностью продукции.

Решение принято в целях сохранения фитосанитарного благополучия России и объемов экспорта товаров, а также ввиду многочисленных случаев (43 случая) обнаружений в 2023 и 2024 гг. в цветочной продукции карантинного для стран – членов Евразийского экономического союза объекта – западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Pergande), являющегося полифагом.

Потенциальный экономический ущерб от проникновения и распространения западного цветочного трипса составляет более 11,5 млрд руб.

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