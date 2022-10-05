Россиян ограбили в Костанае

Двоих гостей города ограбили жители Костаная.

Злоумышленники отобрали у приезжих несколько десятков тысяч тенге.

«В управление полиции Костаная обратились граждане РФ с заявлением, о том, что 10 часов вечера их, в группе лиц, вдвоем, ограбили возле торгового центра», — сообщил оперуполномоченный УП Костаная Галымжан Арыстангалиев.

По словам потерпевших, неизвестные им ранее люди, подошли к ним на улице, со стороны проспекта Абая, и угрозами заставили отдать деньги, 80 тысяч тенге. По этому поводу ограбленные переживали всю ночь, а с утра решили обратиться в полицию.

«Нами была создана оперативная группа, по раскрытию данного преступления. Через два часа были установлены жители Костаная. Им 21 год и 18 лет. Были задержаны и доставлены в Управление полиции Костаная», — отметил Арыстангалиев.

Подозреваемые помещены в следственный изолятор. Изъять у них удалось только часть денег, часть они успели потратить. Один из них, ранее привлекался к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, получил ограничение свободы, и сейчас находился на пробационном контроле.

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