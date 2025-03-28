В казахстанских соцсетях появилась информация о том, что у граждан России, оформивших ИИН с нарушением законодательства, их индивидуальные идентификационные номера аннулируют. В Комитете миграционной службы МВД подтвердили этот факт, уточнив, что речь идет именно об аннулировании, а не отзыве, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Глава Комитета миграционной службы Аслан Аталыков разъяснил, что ИИН иностранцев не отзывают, а аннулируют. По его словам, в ходе оформления индивидуальных идентификационных номеров были выявлены нарушения, и в настоящее время все эти случаи находятся на проверке.

«Мы аннулировали ИИН тем лицам, которые оформили их с нарушением процедур. Сейчас расследуется дело. По какой статье, я вам ответить не могу, потому что расследованием уголовного дела занимается следственный департамент (…) Когда следствие будет завершено, тогда, наверное, смогут прокомментировать мои коллеги. Но есть тайна следствия, которую не могут распространять, потому что дело не завершено, идет разбирательство, идут проверочные мероприятия», — ответил Аслан Аталыков на брифинге СЦК.

По сообщениям в Сети, один из банков второго уровня занимался удаленным оформлением ИИН для иностранцев. Однако, согласно действующим требованиям, получение индивидуального идентификационного номера требует личного присутствия заявителя, а значит, удаленная выдача является незаконной. Глава Комитета миграционной службы Аслан Аталыков не стал называть конкретный банк, но сообщил, что в Казахстане выявлено более 10 таких случаев.

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