Россияне скупают автомобили в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на издание РБК.

В частности, сообщается, что ввоз иномарок из Казахстана в Тюменскую область увеличился в 56 раз. Об этом изданию сообщили в региональном отделении таможни. Эксперты связывают эту ситуацию с уходом иностранных автопроизводителей из соседней страны.

«В 2022 году сотрудниками Тюменского и Тобольского таможенных постов осуществлено взимание утилизационного сбора в отношении 668 транспортных средств, ввезенных из Казахстана. В прошлом году ввезли 12 транспортных средств», — отметили в Тюменской таможне.

К примеру, жителям Тюмени эксперты советуют как проще приобрести автомобиль в Казахстане, который является крупным хабом автомобилей из Кореи, ОАЭ и США.

«Если мы рассматриваем покупку с минимальным количеством действий и рисков, то следует обратить внимание на автомобили от официальных дилеров. В первую очередь это транспорт корейских брендов, одинаково популярных и в Казахстане, и в России», — отмечает российский эксперт.

Однако эксперт предупреждает, что приобрести автомобиль и получить транзитные номера могут только граждане Казахстана.

«Такая мера была принята из-за массового выкупа новых автомобилей российскими дилерами для последующей перепродажи внутри РФ», — отметил эксперт.

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