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Россияне скупают автомобили в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на издание РБК.
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В частности, сообщается, что ввоз иномарок из Казахстана в Тюменскую область увеличился в 56 раз. Об этом изданию сообщили в региональном отделении таможни. Эксперты связывают эту ситуацию с уходом иностранных автопроизводителей из соседней страны.
К примеру, жителям Тюмени эксперты советуют как проще приобрести автомобиль в Казахстане, который является крупным хабом автомобилей из Кореи, ОАЭ и США.
«Если мы рассматриваем покупку с минимальным количеством действий и рисков, то следует обратить внимание на автомобили от официальных дилеров. В первую очередь это транспорт корейских брендов, одинаково популярных и в Казахстане, и в России», — отмечает российский эксперт.
Однако эксперт предупреждает, что приобрести автомобиль и получить транзитные номера могут только граждане Казахстана.
«Такая мера была принята из-за массового выкупа новых автомобилей российскими дилерами для последующей перепродажи внутри РФ», — отметил эксперт.