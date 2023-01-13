Россияне скупают машины в Казахстане: как это отразится на авторынке

В России после ухода иностранных брендов наблюдается дефицит автомобилей, из-за чего местные граждане массово скупают машины в соседних странах.

Гендиректор казахстанского Центра анализа и мониторинга авторынка Артур Мискарян рассказал, как активность россиян отразится на отечественном авторынке, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам спикера, вывоз машин из казахстанских автосалонов россиянами имеет несколько важных моментов. Он заявил, что речь идет о нескольких сотнях авто ежемесячно. В это время сами казахстанцы, по дан

ным Мискаряна, каждый месяц покупают в среднем по 10-11 тысяч новых машин. Из этого выходит, что доля новых автомобилей, вывозимых из Казахстана в Россию, составляет около 2-3 процентов.

«Во-вторых, нельзя купить автомобиль в автосалоне, не имея казахстанского гражданства или вида на жительство. Соответственно, россияне делают покупки при помощи казахстанских посредников и, естественно, небесплатно», — сказал он.

По оценкам эксперта, основной спрос со стороны российских покупателей приходится на кроссоверы и внедорожники, а именно среднего и бизнес-сегмента. Стоимость таких автомобилей начинается от 20 миллионов тенге. А между тем 80 процентов спроса на внутреннем рынке Казахстана приходится на два ценовых сегмента: от 5 до 10 миллионов тенге и от 10 до 20 миллионов тенге.

«В четвертых, ни российское, ни казахстанское законодательство не запрещает гражданам двух стран совершать сделки и участвовать в товарообороте. В этом отношении как казахстанские продавцы — физические лица, так и российские покупатели реализуют свое право продать или купить автомобиль», — добавил Мискарян.

По итогам 2022 года производство транспортных средств внутри страны перешагнуло рубеж в 100 тысяч единиц. Сюда входит техника всех типов. По объемам выпуска отрасль показала рост на 25 процентов. Как отметил Артур Мискарян, при сохранении такой динамики производства цены на технику в этом году будут более стабильны по сравнению с ситуацией двумя годами ранее.

«В первом квартале стоит ожидать индексацию на 5-10 процентов к уровню прошлого года. Однако затем каких-либо скачков не ожидается. Другой вопрос, что в отрасли остро стоит кадровый вопрос. Это касается как инженерных кадров, так и управленческих. Решение этой проблемы, по сути, стоит перед всей отраслью», — подытожил он.

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