Россиянина с наганом задержали костанайские пограничники

О задержании сообщили в департаменте погранслужбы КНБ РК по Костанайской области.

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В автомобильном пункте пропуска «Кайрак» департамента пограничной службы КНБ РК по Костанайской области был задержан гражданин России за попытку вывоза огнестрельного охолощенного оружия.

При досмотре автомобиля марки «Тойота Альфард», следовавшего по маршруту Костанай (РК) – Челябинск (РФ), был обнаружен пистолет системы «Наган» РНХТ калибра 10ТК с 10 патронами.

Документы, разрешающие пересечение границы с огнестрельным оружием, у данного гражданина отсутствовали..

По данному факту компетентными органами проводится разбирательство.

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