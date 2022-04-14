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  4. Россиянина задержали пограничники с помощью дрона в Костанайской области

Россиянина задержали пограничники с помощью дрона в Костанайской области

Фото пресс-службы КНБ РК

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13 апреля пограничниками отделения «Обаган» Узынколького пограничного отдела на вверенном участке границы с использованием дрона был задержан гражданин Российской Федерации 1965 года рождения. 

Он шёл из РК в РФ без документов.

«Дрон позволил вести мониторинг на основных приграничных участках ответственности, что в свою очередь будет способствовать усилению контроля за прилегающей территорией. Применение высококачественного технического средства позволило усилить надежность охраняемых участков границы», — сообщила пресс-служба КНБ РК.

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