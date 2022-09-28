Россиянину вернули крупную сумму денег костанайские полицейские

Житель города Невьянск Свердловской области Дмитрий Никитин в выходные дни возвращался домой из поездки на Байконур.

Туда он отправился встретиться с сослуживцами по армии и увидеть запуск ракеты.

Возвращаясь, он остановился в кафе в городе Костанае и когда уже был на границе, то обнаружил, что оставил там барсетку с крупной суммой денег и банковскими картами.

— Я подумал, что возвращаться нет смысла, но все же решил найти номер кафе в интернете. К сожалению, телефон не отвечал. Я решил позвонить в полицию. Уже через полчаса мне позвонили и сообщили, что пропажа нашлась, — рассказал Дмитрий Никитин.

Стражи порядка обнаружили барсетку там же за столом, где обедал россиянин. Она будет передана Дмитрию Никитину в ближайшие дни на границе.

Сам же житель Российской Федерации выразил благодарность за помощь стражам порядка, отметив, что приятно удивлен, что его вещь не тронули в кафе, а также, что полицейские оперативно отреагировали на его обращение.

Житель Иркутской области Яков Казимиренко отметил, высокий уровень цифровицации при получении таких услуг.

Жители соседней страны отмечают также работу полиции по охране общественного порядка в Костанайской области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.