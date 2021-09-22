Российские авто с поддельными документами и номерами выявили костанайские полицейские

Более тысячи полицейских в течение четырех дней разыскивали должников по штрафам, выписанным за нарушение правил дорожного движения в Костанайской области. К проведению операции «Борышкер — Должник» были привлечены представители исполнительных органов и судебные исполнители.

На территории региона был установлен один злостный неплательщик.

«В Рудном была задержана одна автомашина РФ, ВАЗ, у которой имелось 54 неоплаченных штрафа по камерам. Данный гражданин был задержан в период проведения ОПМ. Штрафы,он буквально вчера, все выплатил, более 800 тысяч тенге в сокращенном порядке. Это 50%. Все оплатил», — сообщил начальник отдела административной практики ДП Костанайской области Серик Абдикаликов.

Всего полицейским удалось добиться выплат по 640 выписанным ранее квитанциям, на общую сумму более 8 миллионов тенге. Так же в ходе рейдов, удалось выявить две машины, зарегистрированные в России, с признаками подделки документов и номерных знаков.

«Было задержано два «Альфарда», две автомашины «Тойота», зарегистрированные в РФ. Данные машины были проверены через базу МВД РФ. Одна машина не числилась вообще под таким номером, а вторая машина, — под таким номером была зарегистрирована «Газель» на территории РФ, а у нас передвигался «Альфарл — Тойота», — сообщил Абдикаликов.

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