Российские фуры с товарами из Европы застряли на границе с Казахстаном

Российские грузовики, перевозящие товары из Европы, начали задерживать на границе с Казахстаном.

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В настоящее время известно о 8 случаях задержания, передает «Kazakhstan today».

«Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие — на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать», — сообщают «Известия» со ссылкой на представителя Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

На перевозчиков планируют наложить штрафы. По данным АСМАП, это около 3 тысяч евро на каждый случай задержания (около 180 тысяч рублей). По данным источника, речь идет о транзитной транспортировке, когда фуры из ЕС везет европейская компания, затем на границе с Белоруссией автопоезд перецепляют на грузовики белорусских или российских организаций, и далее они следуют в Казахстан.

Власти Казахстана стали требовать от российских водителей разрешительных документов на грузы, выданных не отечественному, а предшествующему перевозчику, то есть компании из ЕС — той, которая везла эти же товары по Евросоюзу до Белоруссии или России. Но эти структуры не передают документы друг другу, а само новое правило противоречит положениям соглашений о международном автомобильном сообщении», — сказали «Известиям» в АСМАП. В Минтрансе РФ уже заявили, что считают, что Астана ввела необоснованные требования. Соответствующее письмо российское ведомство направило в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК. В письме российские власти просят Казахстан отменить требования и освободить задержанные фуры без наложения штрафов.

В свою очередь в АСМАП российский бизнес призвали временно воздержаться от транзитной транспортировки до урегулирования ситуации.

Между тем ситуацию прокомментировали в МИИР РК. Там сообщили, что при ввозе европейских грузов на территорию Казахстана путем перецепки иностранные перевозчики обязаны иметь при себе два бланка разрешений. Согласно порядку, установленному международными договорами и внутренним законодательством Республики Казахстан, при подобных перевозках иностранный перевозчик должен иметь при себе два бланка разрешения. Первый бланк — переданный в той стороне, где перевозчик осуществил перевозку грузов до терминала на приграничной территории. Второй бланк — бланк, переданный в той стороне, где перевозчик осуществил перецепку с терминала до РК», — напомнили в ведомстве.

В связи с тем что иностранные перевозчики продолжают систематически нарушать условия выполнения перевозок грузов из третьих стран в Казахстан методом перецепки (перегрузки), Министерство индустрии и инфраструктурного развития при содействии Министерства иностранных дел РК направило в заинтересованные компетентные органы и организации иностранных государств соответствующее обращение. Напоминание о порядке применения разрешительной системы при перевозке грузов из третьих стран путем перецепки и необходимости его соблюдения иностранными перевозчиками направлено в страны ЕС, ЕАЭС, СНГ, Украину и Грузию», — проинформировали в ведомстве.

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