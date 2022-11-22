Российские инвесторы скупают тенге на Мосбирже

Активность инвесторов в тенге на Московской бирже достигла беспрецедентных уровней.

Как пишет «Коммерсантъ», на минувшей неделе объемы торгов тенге превысили 4,2 миллиарда рублей, что в разы больше, чем, например, летом, передает Tengrinews.kz.

Отмечается, что росту показателя способствует в первую очередь увеличивающийся спрос со стороны компаний и банков, которые переходят во внешнеторговой деятельности на национальные валюты.



Скриншот с сайта kommersant.ru

Объемы торгов с казахстанским тенге на Московской бирже 18 ноября составили 1,13 миллиарда рублей, это максимум за все время обращения валюты. В сумме за минувшую неделю инвесторы наторговали казахстанской валютой на 4,2 миллиарда рублей, что на 7 процентов выше показателя прошлой недели и в 3-4 раза выше значений летних месяцев.

Отмечается, что увеличение активности инвесторов в тенге произошло на фоне общего снижения объема торгов с основными валютными парами.

Участники рынка считают, что основной интерес к тенге наблюдается со стороны компаний в связи со стратегическим курсом России по переходу в торговле на национальные валюты.

«Со странами СНГ, с которыми налажены тесные политические и экономические связи, например с Казахстаном, это сделать проще и быстрее. Кроме этого, Казахстан стал одним из логистических хабов, через который теперь идет ряд экспортно-импортных операций РФ», – отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов считает, что рост оборотов в тенге с начала лета связан со спросом со стороны банков, которые закупают валюту в интересах бизнеса.

При этом аналитики не связывают взлет популярности тенге с выборами в Казахстане. Хотя, уточняет стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, переизбрание президента страны «положительно повлияет на динамику торговых связей между Казахстаном и Россией и усилит тем самым интерес к тенге».

Растет интерес к тенге и со стороны частных инвесторов, которые после объявления о частичной мобилизации активно уезжали из РФ, в том числе в Казахстан. Но, как считает Валерий Емельянов, физические лица «не очень активно используют биржу для конвертации, тем более экзотических валют».

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