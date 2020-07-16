Российские врачи читают лекции о коронавирусе костанайским врачам

Российские врачи обменяются опытом в борьбе против коронавируса с медиками нашего региона. Для этого был запущен цикл лекций от профессоров Челябинска и Екатеринбурга. Семинары проходят в онлайн режиме и продлятся две недели, передает alau.kz

Зарубежные профессора проводят онлайн лекцию по теме пандемии и делятся своим опытом с казахстанскими коллегами.

«Аким области по своей инициативе обратился к губернаторам Челябинской области и Свердловской области с просьбой оказать поддержку медицинским работникам Костанайской области. Была достигнута договоренность о проведении лекций ведущими специалистами Челябинской и Свердловской области по вопросу лечения и диагностики COVID-инфекции и лечения этой патологии»,- пояснил Вячеслав Дудник, руководитель управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Такую лекцию слушают больше 1000 врачей региона. Все они делают это в режиме видеоконференции, находясь в своих городах и районах. Как было сообщено, подключения проводятся среди всех медицинских организаций области. Сразу 75 точек находятся на связи. Лекции проводятся уже второй день и входят в объемный цикл семинаров.

«Договоренность есть – до конца этой недели лекции Челябинск читает. На следующей неделе читать будет Свердловская область. Лекции довольно-таки информативные и в принципе они нам нужны»,- поделился Вячеслав Дудник.

Семинары из Челябинска прочитают 6 профессоров. Одно такое занятие может длиться до 1,5 часов. За это время лекторы рассказывают установочные данные о COVID-19 и следом переходят к практическому опыту работы врачей. Все это предстоит проанализировать костанайским медикам и постараться оценить, возможно ли применить озвученные знания в местных условиях.

Эти видеоконференции могут получить продолжение. На сегодня начаты переговоры о дальнейшей работе наших врачей с российскими профессорами. В планах проводить онлайн консультации для тяжелых больных. Участвовать в них будут ведущие специалисты в своих областях.

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