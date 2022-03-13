Российский самолет подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном — СМИ

Пассажирский самолет, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Сочи, подал сигнал тревоги над Казахстаном из-за сообщения о «минировании». Как сообщает РИА Новости, комментарий по этому факту дали в пресс-службе авиационной администрации Казахстана.
Собеседник агентства сказал, что судно вышло из воздушного пространства Казахстана в 18.50. Сообщение о минировании оказалось ложным.
«От ВС А319 по маршруту Санкт-Петербург — Сочи поступило сообщение о минировании (…) Объявил аварийную ситуацию и последовал на Астрахань», — поделился собеседник.
По его словам, позже аварийную ситуацию отменили, борт полетел в штатном режиме в Сочи.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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