Российский врач дал рекомендации переболевшим коронавирусом

Переболевшим коронавирусом казахстанцам нужно будет получить прививки от гриппа и пневмококковой инфекции, считает российский пульмонолог Евгений Попов, передает zakon.kz.

Sputnik Казахстан пишет, что пульмонолог Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Евгений Попов прибыл в июле в Казахстан в составе российских медиков для помощи казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусом.

Вместе с ним в республику приехали порядка 30 специалистов — реабилитологи, инфекционисты, пульмонологи, эпидемиологи. Все врачи распределились по больницам Нур-Султана, а также вылетели в регионы.

Евгений Попов считает, что люди, переболевшие коронавирусом будут подвержены в большей степени другим инфекциям. Их тоже надо защищать, проводить вакцинацию от сезонных инфекций: от пневмококка, гриппа, некоторых других инфекций.

Переболевшие коронавирусом, у которых было 30-50% поражения легких, должны быть на диспансерном наблюдении, продолжил он.

За ними должен быть контроль, потому что они будут подвержены и другим заболеваниям, в том числе бактериальным осложнениям. Важен прием антикоагулянтов уже в периоде выздоровления. Длительный период. Может быть, менее сильных, но тем не менее, — отметил Попов в прямом эфире на странице Sputnik Казахстан в Instagram.

Важен прием антиоксидантов, добавил он.

Все антиоксиданты содержатся в цветных фруктах, овощах, можно принимать препараты, витаминные комплексы. Обязательно нужна физическая реабилитация. Она должна начинаться еще с койки больного. Он должен выполнять дыхательные упражнения, еще даже сидя на кислороде. Чем раньше начнем этап восстановления, тем меньше последствий на будущее, — пояснил он.

Попов уточнил, что случаев повторного заражения COVID-19 в Казахстане и других странах нет.

В мире пока единичные случаи, где сообщают о повторных заражениях, — сказал он.

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