Российское зерно на 500 млн тенге под видом казахстанской продукции ввезли в Узбекистан

Сотрудниками департамента АФМ по Костанайской области изобличена преступная деятельность группы лиц, занимавшейся «серым» импортом зерна из Российской Федерации автомобильным транспортом, занижавшая объем ввозимого зерна.

Указанные лица в период 2021-2022 годов экспортировали в Республику Узбекистан российское зерно в объеме 4,8 тыс. тонн на сумму более 500 млн тенге. При этом, при экспорте указанного зерна, с целью уклонения от уплаты международного транзитного тарифа отражали, что оно казахстанского производства путем использования фиктивных счетов-фактур отечественных крестьянских хозяйств, что позволило уклонится от транзитного тарифа в размере почти 88 млн тенге.

Досудебное расследование продолжается.

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