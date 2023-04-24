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Российское зерно на 500 млн тенге под видом казахстанской продукции ввезли в Узбекистан

Фото из открытых источников

Сотрудниками департамента АФМ по Костанайской области изобличена преступная деятельность группы лиц, занимавшейся «серым» импортом зерна из Российской Федерации автомобильным транспортом, занижавшая объем ввозимого зерна.

Указанные лица в период 2021-2022 годов экспортировали в Республику Узбекистан российское зерно в объеме 4,8 тыс. тонн на сумму более 500 млн тенге. При этом, при экспорте указанного зерна, с целью уклонения от уплаты международного транзитного тарифа отражали, что оно казахстанского производства путем использования фиктивных счетов-фактур отечественных крестьянских хозяйств, что позволило уклонится от транзитного тарифа в размере почти 88 млн тенге.

Досудебное расследование продолжается.

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