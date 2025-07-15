В Костанайской области за 6 месяцев 2025 года отмечается рост пострадавших от укусов животных на 310 случаев. Об этом было сказано на совещании с акимом Костаная.

«Вообще с собаками рост бешеный, то есть количество, прогрессия большая очень. Люди бросают, как-то назвали вы одну из причин, просто люди выпускают собаку со двора и «до свидания». Особенно, когда паводок у нас был, пострадали дома, вот этих появились целые стаи, а у нас сейчас там триатлон парк и так далее, люди кстати, на это жалуются, на велосипеде говорят невозможно спуститься, они бегают на этом переходе. А это потенциально, что они укусят ребенка и тд. Поэтому мы должны какие-то меры принимать. Я понимаю вопрос государственный решается, но нам в любом случае надо что-то делать. У нас, к сожалению, только отлов собак, чипирование. Но обратно мы запускаем их в среду. Не решается вопрос, агрессия, я думаю, от этого не уходит у собаки. Он просто плодится не может. На самом деле, как не может, если растет количество. Дачники жалуются, частный сектор, «Кунай» и в целом по городу есть вопросы», — отметил аким Костаная.

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