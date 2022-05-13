Рост цен на авто в Казахстане прокомментировал вице-премьер Скляр

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр прокомментировал рост цен на автомобили в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

На международном форуме машиностроителей у Скляра спросили о подорожании автомобилей в Казахстане.

«Стоимость машины, произведенной в Казахстане методом мелко-узловой и крупно-узловой сборки, имеет совершенно прозрачную стоимость, по закону «О промышленной политике» посредников между заводом-производителем данных машинокомплектов и нашим заводом нет.

Поэтому когда они говорят, что локализация, например, 32 процента — она отражается в денежном выражении. То есть 32 процента получил доход наш автопроизводитель, который дальше передает уже дилеру, который минимальную наценку осуществляет и продает, то есть ценообразование прозрачное», — объяснил Скляр.

По его словам, машины иностранного производства, которые приходят в Казахстан через различных дилеров, имеют «не совсем прозрачное ценообразование».

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