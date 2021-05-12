Рост цен на бензин объяснил глава Нацбанка

С начала 2021 года цены на бензин подскочили на 11,6%, сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев, передает корреспондент zakon.kz.

Наблюдается скачок цен на бензин с начала текущего года на 11,6% на фоне снижения внутреннего предложения и повышения тарифов на перевозку нефтепродуктов, — отметил Ерболат Досаев на заседании правительства.

Кроме того, месячный рост цен на непродовольственные товары демонстрирует максимальное значение с октября 2017 года. Ускорились темпы роста цен на одежду и обувь до 5,5% в годовом выражении.

В апреле текущего года инфляция в Казахстане сохранилась на уровне предыдущего месяца — 7%. Продовольственная инфляция замедлилась с 10,7% до 9,8% на фоне замедления роста цен на хлебобулочные изделия, мясо, сахар и плодоовощную продукцию. На фоне возобновления деловой активности, восстановления доходов населения и роста импорта, непродовольственная инфляция ускорилась с 5,6% до 6,4%, — добавил глава Нацбанка.

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