В январе 2026 года стоимость почтовых и курьерских услуг для юридических лиц выросла на 4,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает lsm.kz

Отправка почтовых карточек и писем подорожала на 3,5 процента. Доставка посылок и бандеролей для бизнеса стала дороже на 5,5 процента, услуги EMS — на 5,4 процента. При этом тарифы на доставку периодических печатных изданий не изменились.

Где рост цен оказался самым заметным

Наибольший рост стоимости почтовых и курьерских услуг зафиксирован в Восточно-Казахстанской области — 7 процентов, области Абай — 6,5 процента, Атырауской — 6,4 процента, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях — по 6,3 процента.

В крупных городах услуги подорожали в Шымкенте — на 6 процентов, в Астане — на 5,3 процента, в Алматы — на 5,1 процента.

Услуги связи для бизнеса

Услуги связи для юридических лиц подорожали менее значительно — на 1,2 процента. Проводная телекоммуникационная связь выросла в цене на 1 процент, услуги местной телефонной связи — на 0,3 процента.

Международные звонки стали дороже: в страны СНГ и Балтии — на 2,5 процента, в дальнее зарубежье — на 2,9 процента.

Интернет и мобильная связь

Проводной интернет для компаний подорожал на 1,1 процента, широкополосный — на 1,4 процента.

Беспроводные телекоммуникационные услуги выросли в цене на 3,1 процента. Услуги мобильной связи подорожали на 3,7 процента, сотовой — на 3,9 процента. Стоимость передачи SMS увеличилась на 8 процентов, мобильного интернета — на 5,2 процента.

Региональная динамика цен на связь

В региональном разрезе больше всего услуги связи подорожали в Алматинской области — на 3,1 процента, Акмолинской — на 1,7 процента, Костанайской — на 1,6 процента, Карагандинской — на 1,5 процента.

В Астане тарифы на услуги связи для бизнеса не изменились.

Опубликовано разъяснение по выплате пенсионных накоплений казахстанцам Сегодня, 9 февраля 2026 года, в пресс-службе Единый накопительный пенсионный фонд напомнили казахстанцам о порядке...

Непогода накроет Костанайскую область: синоптики предупреждают По данным синоптиков, ночью 9 февраля на западе, севере и юге области ожидаются снег, метель...

Что государство предлагает пенсионерам в Казахстане: полный список поддержки В Казахстане гражданам, достигшим пенсионного возраста, доступен широкий пакет мер государственной и местной поддержки, который...