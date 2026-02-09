В январе 2026 года стоимость почтовых и курьерских услуг для юридических лиц выросла на 4,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает lsm.kz
Отправка почтовых карточек и писем подорожала на 3,5 процента. Доставка посылок и бандеролей для бизнеса стала дороже на 5,5 процента, услуги EMS — на 5,4 процента. При этом тарифы на доставку периодических печатных изданий не изменились.
Где рост цен оказался самым заметным
Наибольший рост стоимости почтовых и курьерских услуг зафиксирован в Восточно-Казахстанской области — 7 процентов, области Абай — 6,5 процента, Атырауской — 6,4 процента, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях — по 6,3 процента.
В крупных городах услуги подорожали в Шымкенте — на 6 процентов, в Астане — на 5,3 процента, в Алматы — на 5,1 процента.
Услуги связи для бизнеса
Услуги связи для юридических лиц подорожали менее значительно — на 1,2 процента. Проводная телекоммуникационная связь выросла в цене на 1 процент, услуги местной телефонной связи — на 0,3 процента.
Международные звонки стали дороже: в страны СНГ и Балтии — на 2,5 процента, в дальнее зарубежье — на 2,9 процента.
Интернет и мобильная связь
Проводной интернет для компаний подорожал на 1,1 процента, широкополосный — на 1,4 процента.
Беспроводные телекоммуникационные услуги выросли в цене на 3,1 процента. Услуги мобильной связи подорожали на 3,7 процента, сотовой — на 3,9 процента. Стоимость передачи SMS увеличилась на 8 процентов, мобильного интернета — на 5,2 процента.
Региональная динамика цен на связь
В региональном разрезе больше всего услуги связи подорожали в Алматинской области — на 3,1 процента, Акмолинской — на 1,7 процента, Костанайской — на 1,6 процента, Карагандинской — на 1,5 процента.
В Астане тарифы на услуги связи для бизнеса не изменились.
