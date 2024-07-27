Рост цен на недвижимость прогнозируют в Казахстане

В Казахстане ожидают планомерного роста цен на жилье в ближайшее время, передает LS.

Председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Бакытжан Жунисбеков ответил на вопросы журналистов о том, как изменится стоимость недвижимости в ближайшее время.

«Резкого удорожания или удешевления не прогнозируем. Но планомерного роста цен на жилье ожидаем. По итогам первого полугодия наблюдается тенденция по увеличению количества введенной в эксплуатацию недвижимости. Средние фактические затраты на строительство выросли незначительно, порядка 2-3%. Но при этом снизилось количество сделок. Вообще нынешнее удешевление стоимости жилья мы связываем со сокращением количества сделок на рынке», – пояснил глава комитета.

Жунисбеков также прокомментировал вопрос обеспечения доступности жилья в городах-миллионниках.

«В очереди на льготное жилье стоят порядка 650 тыс. человек. Из них почти 440 – это социально уязвимые слои населения. Нами проводится работа по очистке данной очереди. С прошлого года анализируется ситуация по 400 тыс. казахстанцев, из них 330 тыс. очередников были признаны не соответствующими параметрам. Сейчас проводится проверка. С начала года мы уже исключили из очереди порядка 40 тыс. человек», – рассказал он.

Представитель ведомства также напомнил, что данный процесс оцифрован. Уведомление о подтверждении своей очереди на жилье казахстанцы получают через SMS.

«Плюс мы увеличили план ввода жилья по сравнению с данными на начало года. Изначально планировалось построить 15,5 млн кв. м, а теперь этот показатель составляет 18 млн кв. м. Дополнительно привлечены средства, которые обеспечат получение льготного кредитования и арендного жилья тем гражданам, которые не имеют возможности оформить ипотеку. Соответственно, с обеспечением строительства в 2,5 млн кв. м», – резюмировал глава комитета.

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