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Рост цен на пять видов социально значимых продуктов зарегистрировали в Казахстане

inbusiness.kz

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Рост цен на пять видов социально значимых продуктов зарегистрировали в Казахстане за прошедшую неделю. Наибольший рост зафиксирован в Туркестанской области и Алматы.  Рост цен наблюдается на капусту – 0,7%, гречку, кефир – 0,4%, молоко, соль – 0,3%. Снижение цен зафиксировано в трех регионах страны – Нур-Султане, ЗКО и Кызылординской области, сообщает сайт премьер-министра РК.

Совещание по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары провел первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов. Он отметил, что с учётом приближающихся праздников необходимо усилить работу акиматов по мониторингу цен, по формированию стабилизационных фондов и по работе с торговыми сетями.

Министерство сельского хозяйства РК проводит работу по ограничению вывоза живого скота и овощей с целью недопущения возникновения дефицита на внутреннем рынке и стабилизации цен.  Минсельхоз ведёт ежедневный мониторинг и анализ текущего положения на внутреннем рынке до вступления в силу ограничений.

«Регионам необходимо активизировать работу региональных комиссий по анализу ценообразования и посреднических цепочек и обеспечить стабильность цен по социально значимым продовольственным товарам», – подчеркнул Алихан Смаилов.

Согласно информации антимонопольного органа, с начала года вынесено 111 уведомлений в отношении производителей и оптовых поставщиков, назначено 16 расследований, 20 предписаний об устранении нарушений, 11 предостережений, заключено 186 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями, выявлено 75 фактов превышения торговых надбавок свыше 15%.

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