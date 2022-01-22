Рост цен на продукты – куда казахстанцы могут отправлять жалобы

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В Министерстве торговли и интеграции РК разъяснили, куда казахстанцам отправлять жалобы на рост цен, передает zakon.kz.
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По словам председателя Комитета торговли МТИ РК Ержана Казанбаева, пороговые значения на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) устанавливаются акиматами для каждого региона отдельно и не распространяются на другие регионы страны.
«Сведения о предельных ценах являются открытыми и размещаются в открытых источниках, включая портал «Әділет» и официальные сайты акиматов», — говорит Ержан Казанбаев.
Также он рассказал, в какие госорганы можно обращаться с жалобами на рост цен.
Первый канал – это акиматы, так как на сегодня в местных исполнительных органах есть инструмент по контролю за торговыми надбавками, вознаграждениями в торговых сетях, чтобы цена не превышала 15% торговой надбавки с привлечением общественного контроля.
Второй механизм – это Комитет по защите прав потребителей МТИ РК, территориальные департаменты комитета, Комитет торговли (скоро появится возможность для обращения через территориальные департаменты), а также можно обратиться посредством платформы e-tutynushy, через которую можно также подать жалобу на магазин, завышающий цены на СЗПТ.
Третий госорган – это Агентство РК по защите и развитию конкуренции и его территориальные департаменты, куда можно обратиться в случае подозрений, что появились факты создания искусственного дефицита продуктов питания или ценовых спекуляций.
После этого будут приниматься определенные меры реагирования со стороны акиматов, МТИ и АЗРК.
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