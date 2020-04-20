Рост цен на реализацию сжиженного газа на АЗС зафиксировали в Костанайской области

Как сообщил Департаментом Комитета по защите и развитию конкуренции по Костанайской области, признаки злоупотребления усмотрены в действиях реализатора сжиженного нефтяного газа через авто газозаправочные станции по городам и районам области
В отношении ТОО «База сжиженного газа» внесено уведомление о необходимости прекратить злоупотребление доминирующим положением, в виде применения разных цен к равнозначным соглашениям с субъектами рынка или потребителями без объективно оправданных на то причин.
ТОО «База сжиженного газа» на рынке занимает доминирующее положение с долей повышения свыше пятидесяти процентов на рынке услуг реализации сжиженного нефтяного газа через авто газозаправочные станции по городам и районам Костанайской области.
Признаки нарушения выразились в том, что ТОО «База сжиженного газа» реализовывало газ через авто газозаправочные станции по разным ценам.
К примеру, если в регионах с умеренно концентрированной конкуренцией ТОО «База сжиженного газа» реализует автогаз по 67 тенге за литр то Узункольском, Житикаринском, Карасуском и Карабалыкском районах, где субъект обладает рыночной властью, цена сжиженного нефтяного газа через авто газозаправочные станции установлена в размере 73 тенге за литр.