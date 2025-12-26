В Казахстане ряд операторов связи объявил о повышении тарифов на мобильную связь. LS выяснил, какие изменения ожидают абонентов.

Как следует из информации на сайте Tele2, обновленные тарифы начнут действовать с 25 декабря. Минимальная стоимость 30-дневного пакета составит 2 590 тенге — ранее три аналогичных тарифа стоили в диапазоне 1 790–1 890 тенге.

Самый дорогой пакет у оператора с 25 декабря будет обходиться в 7 990 тенге за 30 дней. Цена предыдущей версии тарифа не раскрывается. Второй по стоимости пакет подорожает с 6 290 до 7 290 тенге.

Также увеличится стоимость ежедневных тарифов:

с 270 до 300 тенге в день,

с 340 до 390 тенге,

с 450 до 490 тенге.

О повышении тарифов с 25 декабря сообщил и Altel. Стоимость долгосрочных пакетов компания пока не раскрыла, однако ежедневные тарифы вырастут с 300 тенге до 390–450 тенге в сутки.

В обоих операторах рост цен объяснили увеличением затрат на развитие и модернизацию сетей, их обслуживание, а также изменениями в налоговой нагрузке.

В Beeline повышение тарифов запланировано с января 2026 года. Ежедневные пакеты будут стоить от 390 до 490 тенге (ранее сообщалось о цене 390 тенге). Самый дорогой контрактный тариф для нескольких членов семьи подорожает с 23 999 до 24 999 тенге. При этом социальные тарифы менять не планируют — их стоимость начинается от 650 тенге. В целом, как отмечали в компании ранее, рост ожидается на уровне 15–20%. Причины — удорожание оборудования, его обслуживания, увеличение нагрузки на сеть и налоговые изменения.

От Kcell и Activ официальных сообщений о повышении тарифов пока не поступало.

Между тем в Агентство по защите и развитию конкуренции сообщили LS, что операторы самостоятельно формируют тарифную политику. При этом на рынке представлен широкий спектр предложений, отличающихся объемом услуг, скоростью доступа и дополнительными сервисами, что приводит к заметной разнице между минимальными и максимальными ценами.

В агентстве подчеркнули, что ведут постоянный мониторинг стоимости услуг и при выявлении признаков нарушений принимают меры антимонопольного реагирования. Так, в 2023 году был зафиксирован рост цен от 7,7% до 57,3%, после чего начались расследования в отношении Kcell, «Кар-Тел» (Beeline) и «Мобайл Телеком-Сервис» (Tele2/Altel) по признакам согласованных антиконкурентных действий.

В 2024 году операторы обжаловали принятые меры. В результате Верховный суд отменил приказы о начале расследований в отношении Kcell и «Мобайл Телеком-Сервис». Позднее, по итогам анализа динамики цен и объемов рынка, средний темп роста в 2024 году был оценен до 151%, и АЗРК инициировало расследование в отношении «Кар-Тел».

Кроме того, по фактам повышения стоимости услуг связи в первом полугодии 2025 года агентство проводило мониторинг, однако компании обжаловали эти действия в суде, и на данный момент проверки приостановлены.

«При установлении признаков нарушения антимонопольного законодательства мы проводим расследование и принимаем соответствующие меры реагирования», — пояснили в АЗРК.

