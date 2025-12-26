В Казахстане ряд операторов связи объявил о повышении тарифов на мобильную связь. LS выяснил, какие изменения ожидают абонентов.
Как следует из информации на сайте Tele2, обновленные тарифы начнут действовать с 25 декабря. Минимальная стоимость 30-дневного пакета составит 2 590 тенге — ранее три аналогичных тарифа стоили в диапазоне 1 790–1 890 тенге.
Самый дорогой пакет у оператора с 25 декабря будет обходиться в 7 990 тенге за 30 дней. Цена предыдущей версии тарифа не раскрывается. Второй по стоимости пакет подорожает с 6 290 до 7 290 тенге.
Также увеличится стоимость ежедневных тарифов:
- с 270 до 300 тенге в день,
- с 340 до 390 тенге,
- с 450 до 490 тенге.
О повышении тарифов с 25 декабря сообщил и Altel. Стоимость долгосрочных пакетов компания пока не раскрыла, однако ежедневные тарифы вырастут с 300 тенге до 390–450 тенге в сутки.
В обоих операторах рост цен объяснили увеличением затрат на развитие и модернизацию сетей, их обслуживание, а также изменениями в налоговой нагрузке.
В Beeline повышение тарифов запланировано с января 2026 года. Ежедневные пакеты будут стоить от 390 до 490 тенге (ранее сообщалось о цене 390 тенге). Самый дорогой контрактный тариф для нескольких членов семьи подорожает с 23 999 до 24 999 тенге. При этом социальные тарифы менять не планируют — их стоимость начинается от 650 тенге. В целом, как отмечали в компании ранее, рост ожидается на уровне 15–20%. Причины — удорожание оборудования, его обслуживания, увеличение нагрузки на сеть и налоговые изменения.
От Kcell и Activ официальных сообщений о повышении тарифов пока не поступало.
Между тем в Агентство по защите и развитию конкуренции сообщили LS, что операторы самостоятельно формируют тарифную политику. При этом на рынке представлен широкий спектр предложений, отличающихся объемом услуг, скоростью доступа и дополнительными сервисами, что приводит к заметной разнице между минимальными и максимальными ценами.
В агентстве подчеркнули, что ведут постоянный мониторинг стоимости услуг и при выявлении признаков нарушений принимают меры антимонопольного реагирования. Так, в 2023 году был зафиксирован рост цен от 7,7% до 57,3%, после чего начались расследования в отношении Kcell, «Кар-Тел» (Beeline) и «Мобайл Телеком-Сервис» (Tele2/Altel) по признакам согласованных антиконкурентных действий.
В 2024 году операторы обжаловали принятые меры. В результате Верховный суд отменил приказы о начале расследований в отношении Kcell и «Мобайл Телеком-Сервис». Позднее, по итогам анализа динамики цен и объемов рынка, средний темп роста в 2024 году был оценен до 151%, и АЗРК инициировало расследование в отношении «Кар-Тел».
Кроме того, по фактам повышения стоимости услуг связи в первом полугодии 2025 года агентство проводило мониторинг, однако компании обжаловали эти действия в суде, и на данный момент проверки приостановлены.
«При установлении признаков нарушения антимонопольного законодательства мы проводим расследование и принимаем соответствующие меры реагирования», — пояснили в АЗРК.
С 1 января 2026 года пенсии и пособия вырастут
Умерла Вера Алентова
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.