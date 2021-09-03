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Рост цен на зерно предрекают эксперты

www.ogorod.ru

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Рост цен на зерно предрекают многие эксперты, международные и казахстанские. И причина — низкий урожай пшеницы. Но сказать точно об этом пока никто не может, ведь уборочная кампания продолжается. По статданным, в Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 91500 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 94200 тенге, а пшеница 4 класса 83800 тенге за тонну.

Руководитель крупнейшего мелькомбината «Казторгтранс» подчеркивает, что пока они не закупают зерно нового урожая, только готовя мельницу к работе.

«Урожай новый я покупаю только у партнеров. Не можем говорить по какой цене, та цена которая стоит не реальная. Мы видим в районе 100 тыс+ не выгодно и спроса нет на него.13 29 для мукомолов 85 тыс. цена актуальная для стабильной работы», — говорит руководитель предприятия Халилулла Гран Ака.

По последним данным, тонна муки высшего сорта в Костанайской области стоит почти 153 тыс. тенге, а первого сорта примерно 132 тыс. тенге. Но и эти цены еще не окончательные. Сейчас они будут меняться каждую неделю, пока не закончится уборка и рынок не стабилизируется.

«Мы сегодня, наши партнеры, не готовы давать такие цены, 300 долларов — 310-320, если в среднем по 300 не покроет расходы, он не покроет, если перевести 140 тыс. тенге — 300 долларов», — объясняет директор мелькомбината.

При этом костанайские сельхозтоворопроизводители тоже не спешат продавать собранный урожай. Продают лишь те, кому в спешном порядке нужны деньги, к примеру, на погашение кредитов. Цены на внутреннем рынке тесно связаны с экспортом, который не останавливается и сейчас. И это зерно покупают в основном трейдеры. Если спрос на отечественное зерно и муку с их стороны будет высоким, соответственно, цена вырастет и внутри страны.

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