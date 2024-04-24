Рост цен на жилье из-за паводков в Казахстане прогнозируют эксперты

Паводки в Казахстане разрушили десятки домов. Чрезвычайная ситуация (ЧС) может спровоцировать рост цен на жилье, в первую очередь на первичном рынке, считают эксперты. Подробности читайте на NUR.KZ.

В марте стоимость квартир на первичном рынке жилья немного снизилась – на 0,4%. Однако текущие цены все равно выше тех, что фиксировались год назад – примерно на 1,3%. В ближайшее время, как считают аналитики Центра исследований прикладной экономики (Applied Economics Research Centre), казахстанцы могут столкнуться с ускорением роста цен на квадратные метры, а под ударом окажется в первую очередь первичный рынок. «Несмотря на то, что цены на новое жилье замедлили свой рост еще в 2023 году после «бума» в 2021-2022 годы, в настоящее время можно выделить два фактора, которые вновь могут поспособствовать ускорению цен на новое жилье в Казахстане в краткосрочной перспективе», – отмечают эксперты.

Главная причина – паводки, которые накрыли страну. Поврежденными оказались сотни домов, а тысячи казахстанцев были вынуждены эвакуироваться из зон с чрезвычайной ситуацией. Паводки, поразившие десять регионов Казахстана, несомненно, окажут влияние на рынок первичного жилья в этих областях. Кроме того, ЧС может спровоцировать и рост цен на арендное жилье, ведь спасшимся от наводнений казахстанцам в первое время нужно где-то жить.

Эксперты также проанализировали текущие цены, которые указывают продавцы жилья в своих объявлениях. Как оказалось, в зависимости от региона и класса жилья, средняя стоимость одного квадратного метра варьируется от 311,5 тыс. тенге до 705,1 тыс. тенге. Примечательно, что в некоторых элитных жилых комплексах один «квадрат» может стоить порядка 2,3 млн тенге.

Что касается официальных данных, то в среднем по стране цена одного квадратного метра в марте составила порядка 486,6 тыс. тенге. В целом же влияние паводков на рост цен можно снизить – все будет зависеть от эффективности мер по восстановлению и стратегии развития регионов после бедствия. Напомним, правительство обязалось восстановить все поврежденное паводками жилье.

@Автор: Илья Манаев

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