Рост цен в Казахстане опередил рост минимальной зарплаты

Как изменилась минимальная зарплата в 2023 году в десятках странах мира и хватит ли этих денег, чтобы обеспечить минимальный комфорт для жизни.

Зарплата в погоне за инфляцией

В исследовании Picodi.com участвовало 67 стран, в которых существует установленная властями минимальная заработная плата. В каждой стране свои особенности налогообложения и разница между «чистой» и «грязной» зарплатами может составлять от 0% до 35% (в Казахстане — 12,2%). Чтобы рейтинг был справедливым, мы сравнивали зарплаты нетто, то есть те деньги, которые работник получает на руки или банковский счёт.

Среди 67 рассмотренных в исследовании стран только в 7 минимальная заработная плата не изменилась с января 2022 года. К таким странам относятся, например, Израиль, Гонконг и Нигерия.

Наибольший рост минимальной зарплаты за год мы зафиксировали в Аргентине (104,5%) и Турции (100%). Но следует учитывать, что в этих странах инфляция и падение стоимости национальной валюты в течение нескольких лет были достаточно высокими.

Высоким ростом «минималки» также отличились Молдова (32,5%), Латвия (27,1%) и Малайзия (25,8%).

Казахстан в рейтинге роста зарплат занял 15-е место: сейчас «чистая» минимальная оплата труда составляет 61 467 ₸, что на 16,6% больше, чем в прошлом году (52 701 ₸). Большее повышение ожидает низкооплачиваемых работников в России (16,9%) и Литве (18,8%).

Основные продукты питания

Для данного исследования мы сформировали условную продовольственную корзину и сопоставили стоимость продуктов с минимальной заработной платой. Корзина состоит из таких продуктов как: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи. Хоть список этот очень скудный, но содержащиеся в нём продукты (в указанных количествах) способны удовлетворить минимальную потребность в питательных веществах среднестатистического взрослого человека.

Молоко (10 литров) — 4 310 ₸;

Хлеб (10 буханок) — 1 540 ₸;

Рис (1,5 кг) — 650 ₸;

Яйца (20 шт.) — 990 ₸;

Сыр (1 кг) — 3 180 ₸;

Мясо (6 кг) — 14 350 ₸;

Фрукты (6 кг) — 4 110 ₸;

Овощи (8 кг) — 2 780 ₸.

Стоимость такой продуктовой корзины на начало 2023 года составляет 31 910 тнг., что на 20,6% больше, чем в прошлом году. Такая продуктовая корзина равна 51,9% от минимальной оплаты труда после уплаты налогов. В прошлом году это соотношение равнялось 50,2%. Получается, что в Казахстане рост цен опередил рост минимальной зарплаты.

В прошлые годы стоимость идентичного продуктового набора выглядела следующим образом:

январь 2019 — 20 914₸;

январь 2020 — 22 200 ₸;

январь 2021 — 25 280 ₸;

январь 2022 — 26 460 ₸;

январь 2023 — 31 910 ₸.

Где можно прожить на «минималку»?

У каждого человека свои пищевые привычки, которые зависят и от страны проживания и от семьи. Тем не менее мы решили сравнить стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверить, какой процент от официального минимального дохода пойдёт на оплату продуктов, обеспечивающих лишь выживание.

Лучшее соотношение цен к минимальной зарплате мы зафиксировали в Великобритании, Ирландии и Австралии: от 6,5% до 7,7%.

Казахстан в этом рейтинге на 60-й позиции с результатом в 51,9%, опережая Армению (74,6%) и Узбекистан (97,3%).

В таких странах Азиатско-Тихоокеанского региона, как Вьетнам, Индия, Индонезия, Таиланд и Филиппины на основные продукты питания жители тоже тратят более половины минимальной зарплаты. В свою очередь в Нигерии минимальной оплаты труда не хватит даже на такой скудный набор продуктов.

Методология и источники данных

В данном исследовании мы сравнивали ставки минимальной оплаты труда, актуальные с января 2023 года, со ставками в январе 2022 г. Данные взяты с официальных страниц правительств либо соответствующих министерств. Мы не учитывали страны, в которых размер заработной платы определяется профсоюзами и в которых нет установленной законом минимальной зарплаты (например, Италия, Сингапур, Швейцария и страны Северной Европы). Для стран, где минимальная заработная плата варьируется от региона к региону (Вьетнам, Канада, США, Таиланд, Филиппины), мы рассчитали и использовали среднее арифметическое. Сумма после уплаты налогов была получена с помощью местных налоговых калькуляторов. Использованный в исследовании набор продуктов является условным, созданным исключительно для статистических целей. Указанные объёмы были рассчитаны на основе рекомендаций некоторых министерств здравоохранения касательно минимальных норм потребления продуктов питания. Цены продуктов, использованные в этом исследовании, взяты с сайта numbeo.com, где цены на разные товары и услуги собираются сотнями тысяч пользователей со всего мира.

Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance за IV квартал 2022 г.

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