Цены на продукты из года в год растут. По сравнению с прошлым эта категория товаров в Казахстане подорожала сильнее всего — больше чем на 23 процента, если опираться на официальную статистику.

Рост цен в последнее время обращает на себя особое внимание казахстанцев. Кажется, что подорожало буквально все — молоко, масло, мясо, хлеб, крупы, бытовая химия. Перечислять можно долго, передает nur.kz

По данным Национального бюро статистики РК, с ноября 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги в Казахстане выросли на 18,9%, в том числе на продовольственные товары – на 23,4%, непродовольственные товары – на 17,8%, платные услуги – на 13,5%.

Специалисты говорят, что такой высокий уровень инфляции в Казахстане связан с тем, что Казахстан завозит более половины продовольствия извне, поэтому мы напрямую зависим от внешней экономики. Общий курс инфляции за прошлый год составил 20,3%. Свою роль в уровне инфляции сыграла и пандемия. Эксперты говорят, что это из-за пандемии экспортные и импортные цепочки были прерваны, и это напрямую повлияло на цены. А нынешний курс представляет собой совокупность постпандемической инфляции.

«Это проинфляционный цикл, который продолжается 3 года. Мы полностью зависим от внешнего рынка и вряд ли окажемся независимыми. Живем во времена глобальной экономики, вступаем во Всемирную торговую организацию и несколько подобных организаций. мы экспортируем в основном только нефть, металлургию и зерно. Остальное покупаем», — говорит экономист Расул Рысмамбетов.

Государство пытается регулировать цены, хотя бы на социально значимые товары. В областном управлении сельского хозяйства говорят, что существует два механизма сдерживания цен. Один из них стабилизационный фонд, куда закупаются товары из категории «социально-значимые». В прошлом году на пополнение стабфонда из бюджета было выделено 4 млрд. тенге. Второй механизм — предоставление льготных займов субъектам предпринимательства. В 2022 ом девяти предпринимателям области было выдано займов почти на 2,5 млрд. тенге.

«Имеется 498 социальных магазинов, 914 меморандумов, подписано 622 договора между предприятиями и торговыми площадками. Цены на социально значимые продукты питания не превышают 10%», — сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земотношений Костанайской области Толеу Тайжанов.

Один из товаров, постоянно находящихся на слуху у покупателей, и входящий в категорию социально-значимых — куриное яйцо. Сегодня на этот продукт, поступивший в магазин из стабфонда установлена цена в 400 тенге за десяток. Яйцо не из стабфонда стоит и того дороже. Вообще, к категории социально-значимых относятся 19 видов товаров. Их цена, в том числе, например, контролируется мониторинговыми группами, которые на еженедельной основе обходят основные торговые точки, изучают ассортимент и цены на него. Однако, мониторинговые группы только фиксируют цены, повлиять на их рост они не могут.

«Ежедневно проводим мониторинг. Делаем предложение владельцам магазинов и супермаркетов на продажу товаров из стабилизационного фонда. Для поддержания цен на социально значимые товары проводятся ярмарки. Всего в 2022 году было проведено 10 крупных ярмарок», — говорит заведующий сектором отдела предпринимательства и сельского хозяйства Костаная Асет Альмухан.

По большому счету, эксперты отмечают, что у Казахстана есть возможность обеспечить себя продовольствием, было бы желание сельхозтоваропроизводителей, хотя, конечно, это займет некоторое время. Тем производителям, кто ушел на экпорт и реализует свой товар за рубеж, сложно перестраиваться на внутренний рынок.

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