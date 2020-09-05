Рост числа заболевших коронавирусом зафиксирован в Казахстане

В Казахстане за последние сутки (по данным на 4 сентября) зарегистрированы 104 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz.
Из них симптомных носителей — 57, бессимптомных носителей — 47.
Всего в стране подтверждено 106 225 случаев, из них:
в городе Алматы — 14262(+14),
в городе Нур-Султан -13879(+15),
в Атырауской области — 10947(+7),
в Карагандинской области — 10134(+8),
в ВКО — 8262(+19),
в ЗКО — 6771(+4),
в городе Шымкент — 5180(+5),
в Алматинской области — 4903(+3),
в Жамбылской области — 4096(+3),
в СКО — 3976(+5),
в Павлодарской области — 3849(+4),
в Костанайской области — 3428(+3),
в Акмолинской области — 3415(+5),
в Туркестанской области — 3335(+7),
в Мангистауской области — 3334(+0),
в Кызылординской области -3231(+0),
в Актюбинской области — 3223 (+2).
Отметим, что последние дни в Казахстане фиксировались менее 100 случаев заражения.
COVID-2019 в Казахстане
106225 - зарегистрированно
99018 - выздоровевших
1588 - летальных случаев
3428 - в Костанайской области