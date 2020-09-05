Рост числа заболевших коронавирусом зафиксирован в Казахстане

В Казахстане за последние сутки (по данным на 4 сентября) зарегистрированы 104 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz.

Из них симптомных носителей — 57, бессимптомных носителей — 47.

Всего в стране подтверждено 106 225 случаев, из них:

в городе Алматы — 14262(+14),

в городе Нур-Султан -13879(+15),

в Атырауской области — 10947(+7),

в Карагандинской области — 10134(+8),

в ВКО — 8262(+19),

в ЗКО — 6771(+4),

в городе Шымкент — 5180(+5),

в Алматинской области — 4903(+3),

в Жамбылской области — 4096(+3),

в СКО — 3976(+5),

в Павлодарской области — 3849(+4),

в Костанайской области — 3428(+3),

в Акмолинской области — 3415(+5),

в Туркестанской области — 3335(+7),

в Мангистауской области — 3334(+0),

в Кызылординской области -3231(+0),

в Актюбинской области — 3223 (+2).

Отметим, что последние дни в Казахстане фиксировались менее 100 случаев заражения.

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