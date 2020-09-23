Рост числа заражений коронавирусом продолжился в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 22 сентября) в Казахстане зарегистрированы 76 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 107 450 случаев, из них:

в городе Алматы — 14 356 (+3),

в городе Нур-Султан — 14 029 (+20),

в Атырауской области — 11 056 (+5),

в Карагандинской области — 10 235 (+4),

в ВКО — 8605 (+28),

в ЗКО — 6845 (+2),

в городе Шымкент — 5187 (+0),

в Алматинской области — 4950 (+3),

в Жамбылской области — 4119 (+0),

в СКО — 4060 (+5),

в Павлодарской области — 3890 (+0),

в Костанайской области — 3470 (+2),

в Акмолинской области — 3464 (+2),

в Туркестанской области — 3367 (+0),

в Мангистауской области — 3338 (+0),

в Кызылординской области — 3241 (+1),

в Актюбинской области — 3238 (+1).

Отметим, что 21 сентября в стране было зафиксировано 67 заболевших в стране, а 20 сентября — 45 заражений.

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