Рост числа заражений коронавирусом зафиксирован в Казахстане

В Казахстане за прошедшие сутки (по данным на 21 марта) зарегистрировано 1 208 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 232 906 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 28248 (+203),
в ВКО – 22621(+20),
в Павлодарской области – 18811 (+37),
в Атырауской области – 18007 (+41),
в Карагандинской области – 16847(+90),
в Акмолинской области – 14896 (+51),
в ЗКО – 14338 (+93),
в Костанайской области – 13429 (+42),
в СКО – 12901 (+16),
в Алматинской области – 12360 (+95),
в городе Шымкенте – 6537 (+27),
в Жамбылской области – 6256 (+14),
в Актюбинской области – 4736 (+39),
в Туркестанской области – 4426 (+13),
в Мангистауской области – 4361 (+13),
в Кызылординской области – 3941 (+4).
В то же время в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 627 человек:
в городе Нур-Султане — 151,
в городе Алматы — 61,
в городе Шымкенте — 20,
в Акмолинской области — 57,
в Алматинской области — 116,
в Атырауской области — 51,
в ВКО — 14,
в ЗКО — 34,
в Карагандинской области — 82,
в Павлодарской области — 36,
в Туркестанской области — 5.
Всего в стране выздоровели 211 754 человека от COVID-19.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области