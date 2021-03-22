Рост числа заражений коронавирусом зафиксирован в Казахстане

В Казахстане за прошедшие сутки (по данным на 21 марта) зарегистрировано 1 208 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 232 906 случаев, из них:

в городе Алматы – 30191 (+410),

в городе Нур-Султан – 28248 (+203),

в ВКО – 22621(+20),

в Павлодарской области – 18811 (+37),

в Атырауской области – 18007 (+41),

в Карагандинской области – 16847(+90),

в Акмолинской области – 14896 (+51),

в ЗКО – 14338 (+93),

в Костанайской области – 13429 (+42),

в СКО – 12901 (+16),

в Алматинской области – 12360 (+95),

в городе Шымкенте – 6537 (+27),

в Жамбылской области – 6256 (+14),

в Актюбинской области – 4736 (+39),

в Туркестанской области – 4426 (+13),

в Мангистауской области – 4361 (+13),

в Кызылординской области – 3941 (+4).

В то же время в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 627 человек:

в городе Нур-Султане — 151,

в городе Алматы — 61,

в городе Шымкенте — 20,

в Акмолинской области — 57,

в Алматинской области — 116,

в Атырауской области — 51,

в ВКО — 14,

в ЗКО — 34,

в Карагандинской области — 82,

в Павлодарской области — 36,

в Туркестанской области — 5.

Всего в стране выздоровели 211 754 человека от COVID-19.

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